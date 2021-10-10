من بائع أسماك إلى "مستر أولمبيا".. رحلة كفاح "بيج رامي" من كفر الشيخ إلى العالمية

حقق ممدوح السبيعي أو المعروف بـ"بيج رامي" بطل مصر في كمال الأجسام، انجازا تاريخيا بعد تتويجه بلقب بطولة "مستر أولمبيا" للعام الثاني على التوالي ليصبح أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يُحقق ذلك الإنجاز في تاريخ اللعبة.





"بيج رامي" يصنع تاريخًا جديدًا في سماء العالمية





وتوج "بيج رامي" بلقب بطولة "مستر أولمبيا" للعام الثاني على التوالي، بعدما تفوق على الأمريكي براندون كوري الفائز باللقب عام 2019، كما تفوق على الإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا.





وتسلَّم بيج رامي جائزة "مستر أولمبيا" والتي بلغت قيمتها المالية 400 ألف دولار.





من هو "بيج رامي" بطل "مستر أولمبيا" 2021؟





ممدوح محمد حسن السبيعي أو رامي السبيعي، المعروف إعلاميًا وجماهيريًا بـ"بيج رامي" من مواليد 16 سبتمبر لعام 1984 في مركز البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، تخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، وعمل مع أسرته في مجال صيد وتجارة الأسماك ولكن إصابته بـ"دوار البحر" دفعه للابتعاد عن الصيد.





بيج رامي كان لديه شغف كبير بالرياضة منذ صغره، واتجه لممارسة رياضة كمال الأجسام، وكان يسعي لأن يكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، حيث كان يتدرب بصالة رياضية في"بلطيم"، وحقق شهرة واسعة وحاز العديد من الشهادات علي مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى الكويت ليعمل مع أفراد عائلته في تجارة الأسماك، وحرص أن يمارس رياضته المفضلة بجانب عمله، وبدأ التدريب في إحدى صالات الألعاب الرياضية هناك.





عرض صاحب صالة الجيم التي كان يتدرب بها بيج رامي في الكويت، عليه تسجيله للمشاركة في بطولات كمال الأجسام، وتدريبه حتى يصل الفورمة المطلوبة لبطل كمال الأجسام، وذلك بعدما أبدى إعجابا كبيرا به واتقانه للتدريبات.





شارك "السبيعي" في بطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012 وحقق المركز الأول، كما حصل على المركز الأول ببطولة "أوليمبيا للهواة" في نفس العام، وتوالت انجازاته ولم يتوقف مشواره عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.





انجازات "بيج رامي" العالمية في كمال الأجسام





شارك بيج رامي في بطولة مستر أولمبيا للمرة الأولى عام 2013 وحصل على المركز الثامن، وعاد للمشاركة في العام التالي وحصل على المركز السابع، وفاز في نفس العام بالمركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين، ثم حصل على المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا عام 2015.





وفي عام 2016، فاز بيج رامي بالمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا، ثم حصل على المركز الثاني في البطولة عام 2017، كما فاز بالمركز الأول ببطولة آرنولد كلاسيك أوروبا في نفس العام.





وحصد المركز السادس في بطولة مستر أولمبيا عام 2018، قبل أن يحقق الانجاز ويحصل على المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا عام 2020، ثم كرر ذلك الانجاز مجددا العام الحالي، أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يحقق لقب "مستر أولمبيا" مرتين على التوالي





الجدير بالذكر أن "بيج رامي" ترتيبه العاشر بين أشقائه، حيث لديه 9 أشقاء (6 رجال – 3 سيدات)، ومتزوج من ابنة خالته ولديه 3 فتيات (لوجي، ودارين، وعائشة).



