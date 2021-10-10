الإمارات وبوتسوانا تبحثان فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية

عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، لقاءً ثنائياً على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، مع معالي مموسي كقفيلة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، للاتفاق على مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة بهدف زيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين ودعم الأجندة الاقتصادية لدى الجانبين، وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية.





وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية، لاسيما مجالات الموارد الطبيعية وتسهيل نفاذ السلع وسلاسل الإمداد، وأقرا خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتسهيل وصول المستثمرين ورواد الاعمال إلى أسواق البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.





وأكد الوزيران على أهمية العمل لزيادة الربط الجوي وتسيير رحلات طيران مباشرة بين مدن البلدين، بما يسهم في زيادة التواصل بين مجتمعي الأعمال وإقامة شراكات استثمارية ناجحة ويرفع معدلات التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين.





واستعرض معالي الزيودي أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات، وأطلعه على مشاريع الخمسين والحزم والمبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.





وأكد على أهمية تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة وتعزيز الجهود والمبادرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد "كوفيد 19"، مشيراً إلى أن بوتسوانا تعد أحد أكبر مصدري الألماس في العالم، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية بوتسوانا خلال العام الماضي 2020 نحو 1.3 مليار دولار.





ودعا معالي الزيودي الشركات في بوتسوانا إلى تعزيز حضورهم في أسواق الإمارات، والاستفادة من فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في توسيع علاقتهم الدولية، باعتباره المنصة العالمية الأبرز لعرض المنتجات والخدمات والوصول إلى أسواق من مختلف دول العالم وعقد شراكات جديدة تخدم الخطط المستدامة والمستقبلية.





من جانبه أكد مموسي كقفيلة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، حرص بلاده على تنمية الشراكة مع دولة الإمارات، وتوثيق أواصر التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي يمثل نقطة انطلاق قوية لبوتسوانا حيث يوفر فرص واعدة لعقد الشراكات الدولية المستدامة لتعزيز النهوض الاقتصادي واستعادة النمو لفترة ما بعد جائحة كوفيد 19".