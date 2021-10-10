Advertisements

الإمارات وبوتسوانا تبحثان فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، لقاءً ثنائياً على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، مع معالي مموسي كقفيلة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، للاتفاق على مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة بهدف زيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين ودعم الأجندة الاقتصادية لدى الجانبين، وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية، لاسيما مجالات الموارد الطبيعية وتسهيل نفاذ السلع وسلاسل الإمداد، وأقرا خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتسهيل وصول المستثمرين ورواد الاعمال إلى أسواق البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.

وأكد الوزيران على أهمية العمل لزيادة الربط الجوي وتسيير رحلات طيران مباشرة بين مدن البلدين، بما يسهم في زيادة التواصل بين مجتمعي الأعمال وإقامة شراكات استثمارية ناجحة ويرفع معدلات التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين.

واستعرض معالي الزيودي أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات، وأطلعه على مشاريع الخمسين والحزم والمبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة وتعزيز الجهود والمبادرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد "كوفيد 19"، مشيراً إلى أن بوتسوانا تعد أحد أكبر مصدري الألماس في العالم، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية بوتسوانا خلال العام الماضي 2020 نحو 1.3 مليار دولار.

ودعا معالي الزيودي الشركات في بوتسوانا إلى تعزيز حضورهم في أسواق الإمارات، والاستفادة من فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في توسيع علاقتهم الدولية، باعتباره المنصة العالمية الأبرز لعرض المنتجات والخدمات والوصول إلى أسواق من مختلف دول العالم وعقد شراكات جديدة تخدم الخطط المستدامة والمستقبلية.

من جانبه أكد مموسي كقفيلة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، حرص بلاده على تنمية الشراكة مع دولة الإمارات، وتوثيق أواصر التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي يمثل نقطة انطلاق قوية لبوتسوانا حيث يوفر فرص واعدة لعقد الشراكات الدولية المستدامة لتعزيز النهوض الاقتصادي واستعادة النمو لفترة ما بعد جائحة كوفيد 19".

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على موقف صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

منذ 35 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

04:04 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements