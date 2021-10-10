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بلبيس الصاعد حديثا يتفوق على أندية القمة بالقسم الثانى
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:51 م
محمود ابو الليل
استطاع الفريق الأول بنادى بلبيس ممثل محافظة الشرقية بدوري القسم الثانى التفوق على أندية القمة بمجموعة القاهرة والقناة موسم 2022/2021.
نال فريق بلبيس بقيادة طارق جمال ابن محافظة الشرقية لقاب الحصان الاسود للمجموعة بعد مرور جولتين فقط من منافسات المسابقة، حيث قدر فريق بلبيس التعادل أمام المريخ بهدفين لكل فريق و كما حقيق المفاجأة بفوز كبير خارج ملعبه على نظيرة فريق الإنتاج الحربي الهابط من الدورى الممتاز بنتيجة 3-1، لينال احترام الجميع.
وقد نجح مسئولو نادى بلبيس فى التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المتميزين، لمنافسة أندية الشركات والمؤسسات على الصعود للدورى الممتاز.
بالذكر يحتل فريق بلبيس المركز الثانى برصيد 4 نقاط خلف فريق زد صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط.