Advertisements

بلبيس الصاعد حديثا يتفوق على أندية القمة بالقسم الثانى

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


استطاع الفريق الأول بنادى بلبيس ممثل محافظة الشرقية بدوري القسم الثانى التفوق على أندية القمة بمجموعة القاهرة والقناة موسم 2022/2021.

نال فريق بلبيس بقيادة طارق جمال ابن محافظة الشرقية لقاب الحصان الاسود للمجموعة بعد مرور جولتين فقط من منافسات المسابقة، حيث قدر فريق بلبيس التعادل أمام المريخ بهدفين لكل فريق و كما حقيق المفاجأة بفوز كبير خارج ملعبه على نظيرة فريق الإنتاج الحربي الهابط من الدورى الممتاز بنتيجة 3-1، لينال احترام الجميع.

وقد نجح مسئولو نادى بلبيس فى التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المتميزين، لمنافسة أندية الشركات والمؤسسات على الصعود للدورى الممتاز.

بالذكر يحتل فريق بلبيس المركز الثانى برصيد 4 نقاط خلف فريق زد صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط.

أخبار تهمك

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موقف صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة

تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

منذ 35 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ ساعة و نصف

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

04:04 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements