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موعد مباراة مصر ضد ليبيا في الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2022

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:29 م
مصر وليبيا
مصر وليبيا
أمل الحلفاوي

 

يتجدد اللقاء بين منتخب مصر الأول لكرة القدم، ونظيره ليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

 

ويلاقي منتخب مصر، نظيره منتخب ليبيا، غدًا الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

 

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

 

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منتخب مصر مصر وليبيا مصر ضد ليبيا كأس العالم رياضة

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