مصادر أمنية عن سقوط ميكروباص في النيل: "الحقيقة لازالت غائبة ولا أثر للسيارة حتى الآن"

أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية يواصلون عمليات البحث والتمشيط عن ناجيين أو متوفيين جراء حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل، اليوم الأحد.



أضافت المصادر أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الحادث حتى الآن.. "ماحدش يعرف عدد الركاب أو ماهية السيارة نفسها.. الكلام كله مصدره شهود عيان".



وأوضحت المصادر إلى "الفجر"، "الكلام المتداول كله اجتهادات شخصية من البعض.. الحقيقة غائبة حتى الآن".



حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وأشارت المصادر إلى أن شدة التيار تعيق مهمة قوات الإنقاذ النهري للبحث عن ناجيين مؤكدين: "العربية ملهاش أي أثر لحد دلوقتي".



وانتقل عدد من القيادات الأمنية والميدانية إلى مكان الحادث بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة والسكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لمتابعة مستجدات الحادث.



الحماية المدنية بالجيزة

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 لانشات إنقاذ نهري؛ تنسيقا مع الحماية المدنية بالقاهرة، للبحث عن الناجيين.



وانتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة على رأس القوات المشاركة بقيادة الرائد أحمد الشافعي بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، والإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.



وروى شاهد عيان المشهد الأخير للحادث قائلا: "ميكروباص gm اتجاه روض الفرج خبط السور الحديد ونزل به"، مضيفا: "الميكروباص نزل بالركاب في النيل ومحدش طلع".



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.



المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.



اصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.