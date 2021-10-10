Advertisements

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:01 م
هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اتخذ قراراً بمحاولة ضم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني على الرغم من اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأكدت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد اتفق داخلياً على محاولة التعاقد مع هالاند نجم بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من التقارير كانت قد زعمت أن هالاند يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو ولكن المشكلة تكمن في راتبه وعمولة وكيله مينو رايولا ووالده.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وقطبي مانشستر الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع هالاند في الصيف المقبل.

أخبار تهمك

3 نجوم مرشحين للانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موقف صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ 38 دقيقة

الإسماعيلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

منذ 34 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:56 م

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

06:36 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

04:04 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements