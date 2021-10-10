برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اتخذ قراراً بمحاولة ضم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني على الرغم من اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأكدت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد اتفق داخلياً على محاولة التعاقد مع هالاند نجم بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من التقارير كانت قد زعمت أن هالاند يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو ولكن المشكلة تكمن في راتبه وعمولة وكيله مينو رايولا ووالده.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وقطبي مانشستر الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع هالاند في الصيف المقبل.