طارق شوقي: منظومة التعليم القديمة كانت مليئة بالمصالح العميقة



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن منظومة التعليم القديمة كانت مليئة بالمصالح العميقة، ويجب أن يقدر الجميع حجم المشكلة التي نواجهها، لافتا إلى أنهم يعملون على حل العديد من المشكلات وعلى رأسها كثافة الفصول حيث أنه كان ملف مسكوت عنه منذ سنوات.



وأضاف: أن بناء نظام تعليمي جديد كان حلم وتم تنفيذه منذ 6 سنوات، حيث أن النظام التعليمي من "كي جي 1 وحتى الرابع الابتدائي" أصبح مختلفا، مؤكدا أن المشروع القومي للتعليم في مصر يتماشى مع أحدث نظم التعليم العالمية، لافتا إلى أن لدينا 27 مدرسة تكنولوجية دخلت الخدمة خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن التغذية المدرسية هذا العام ستكون مختلفة تماما.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العملية التعليمية في مصر ملحمة كبيرة حيث هناك 23 مليون طالب ما بين تعليم عام وفني، مضيفا أن كل التقارير التي وردت من المحافظات مطمئنة.