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بالألعاب النارية.. العراقيين يحتفلون بإتمام الانتخابات على طريقتهم الخاصة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات

تزينت سماء بغداد بالألعاب النارية وسط أجواء احتفالية عمت شوارع العاصمة العراقية عقب لحظات من غلق صناديق الاقتراع.

 

وكان أمين بغداد علاء معن قد أعلن صباح الأحد، بعد ساعات على انطلاق انتخابات أكتوبر، أن العاصمة ستشهد احتفالاً عقب انتهاء الوقت الرسمي للتصويت العام.

 

 

وذكر بيان لإعلام أمانة بغداد، أن "أمين بغداد المعمار علاء معن وجه بإطلاق احتفالات وألعاب نارية في عموم بغداد فور انتهاء العرس الانتخابي".

 

 

 

ومساء اليوم الأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، انتهاء التصويت العام الذي بدأ في الصباح عبر مراكز اقتراع توزعت في 18 محافظة عراقية.

 

واستمرت عملية الاقتراع العام في الانتخابات العراقية 11 ساعة شهدت نسب مشاركة اقتربت من 35% بحسب إحصائيات غير رسمية.

 

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أول المصوتين في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول عبر مركز اقتراع عام في جانب الكرخ من العاصمة بغداد

 

ومن المتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات خلال الـ24 ساعة المقبلة وسط ترقب دولي ومحلي.

 

 

وفي وقت سابق أشادت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فيولا كرامون، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية والمفوضية العليا.

 

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي فيولا كرامون، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "الاستعداد والتحضيرات كانت جيدة جدا، وننتظر ردة فعل الناخبين العراقيين ومدى إقبالهم على المراكز الانتخابية".

 

وأضافت أن "كل ما نشاهده ونرصده في الانتخابات سنقدمه كملاحظات بتقرير أولي سيعرض بعد يومين من انتهاء العملية الانتخابية على الحكومة والشعب العراقي".

 

وشرع العراقيون اليوم الأحد بالإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.

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