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تعرّف على موعد انتخابات مجلس إدارة الأهلي

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:31 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أشرف عبد الناصر
حدّد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب موعد انتخابات مجلس الإدارة المقبلة والمقرر لها في نوفمبر المقبل.

تعرّف على موعد انتخابات مجلس إدارة الأهلي

ومن المقرر أن تقام الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، على أن يتم فتح باب الترشح يوم 15 أكتوبر الجاري.

وستم استقبال أوراق المترشحين يوم 16 أكتوبر ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً”.

ومن المفترض أن يعقد الخطيب مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة يستعرض فيه ما حققه خلال فترة ولايته على المستويين الإنشائي والكروي.

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