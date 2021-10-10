"الباز" يكشف تفاصيل تحقيقات النائب العام بشأن لقاحات كورونا الملقاة بترعة بالمنيا

محمد الباز



العثور على لقاحات فيروس كورونا





وتابع: "الصيدلي لم يركب السيارة التي تقل اللقاحات وسلمها للسائق فقط، وأمين المخازن لم يقم بالإبلاغ عن الكميات الناقصة من اللقاحات وهو ما ينم عن إهمال جسيم من الصيدلي وأمين المخازن والسائق، النيابة أمرت بضبط الصيدلي وأمين المخازن والسواق الذي ينقل إلى مديرية صحة المنيا".



واستطرد: "تم مخاطبة شركات الاتصال لمعرفة المكالمات التي تمت بين الثلاثة متهمين بالاختلاس وإهدار عام للمال العام وأنكروا وجاءت أقوالهم وبها روايتين الأولى ترى أن هناك عصابة مسلحة قامت بسرقة الكميات وفيه محادثة بين السواق والصيدلي على هذه المسألة، والثانية تؤكد أن هناك مجهولين قاموا بسرقة اللقاحات أثناء تواجد السائق في أحد المقاهي".



وأردف الباز: "في الحالتين لم يتم إخطار وزارة الصحة بأن هناك سرقة لكميات اللقاحات، ولذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين وتم التحفظ على تليفوناتهم وأمرت النيابة بحبسهم، وهذه واقعة غامضة زادتها غموضًا هذه الاتهامات، وإن كنت أرى أنها واقعة أراد من دبرها أن يحدث أزمة بأكثر من 5 مليون جنيه".

علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة العثور على لقاحات فيروس كورونا ملقاة على جانبي أحد الترع بمركز بني مزار في محافظة المنيا.وكشف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد عن بيان النائب العام بشأن هذه الواقعة والذي أوضح أن الكميات التي تم العثور عليها وصلت إلى 13 ألفا و412 أمبولا من اللقاحات، والتي انتهت صلاحيتها لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وهو ما لم يحدث.وأشار إلى أن البيان أكد أن هناك كمية مفقودة تقدر بـ4 آلاف و988 من إجمالي 18 ألف و400 عبوة كان من المفترض أن تتواجد في مديرية الصحة بالمنيا، مستطردًا: "التحقيقات توصلت إلى أن هناك صيدلي تسلم هذه الكميات من اللقاحات لنقلها إلى أمين مخازن مديرية الصحة بالمنيا".