طارق شوقي: اعتماد جميع مدارس التعليم الفني من ألمانيا وفنلندا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اعتماد مدارس التعليم الفني بالكامل في مصر من فلندا وألمانيا بعد شهور قليلة، وهو ما سيضمن جودة مستوى التعليم الفني.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن عدد المدارس اليابانية في مصر وصل إلى 47 مدرسة، منوها بأن الدول التي تقوم ببناء مناهج تستغرق 30 عاما مثل سنغافورة، ومصر قطعت نصف هذا المشوار في 3 سنوات.



وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يطمح أن يكون لدى مصر 14 سنة من المناهج الجديدة خلال 3 سنوات، معلقا: "ما نقوم به عمل خرافي، ولابد أن نتعاون مع بعض ونحط إيدينا في إيد بعض".

