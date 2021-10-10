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الباز لأولياء الأمور: "الزموا بيوتكم.. ابنك مش طالع عمرة"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:44 م
ازدحام أمام المدارس-أرشيفية
ازدحام أمام المدارس-أرشيفية
شيماء حسن
انتقد الإعلامي محمد الباز، بعض الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالمواقع الإخبارية بشأن حالات الازدحام التي شهدتها بعض المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

الازدحام بالمدارس
وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد، موجهًا رسالة إلى أولياء الأمور: "الزموا بيوتكم، وإذا أردتم توصيل أبنائكم وصلوهم لأقرب مكان من المدرسة وسبوهم".

أولياء الأمور
وأضاف: "مش معقول كل أولياء الأمور تريد الدخول مع أبنائها إلى المدرسة علشان يقعدوهم في الديسك الأول، وبعدين مش معقول الطفل ذاهب إلى المدرسة ومعاه أبوه وأمه وعماته وأخواته، ابنك مش طالع عمرة علشان كل دول رايحين يودعوه ده هيروح المدرسة وشوية وهيرجع علطول".


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محمد الباز عمرة الباز أولياء الأمور

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