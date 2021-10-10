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وزير التعليم: يجب التوقف عن جملة "قوم يا ولد ذاكر عندك امتحان"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:46 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية موجودة في المخازن وسيتم تحديث قاعدة البيانات ثم سيقوم الطلاب بدفع التأمين في البريد أو أحد فروع شركة فوري، وفي خلال أسبوعين من بدء الدراسة سيتم تسليمهم التابلت.

نسبة الحضور في المدارس مرتفعة 
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن نسبة الحضور في المدارس المصرية تزيد عن 95% وهى نسبة مرتفعة، مؤكدا أنهم مهتمين أن يحصل الطلاب على عدد ساعات التعلم كاملة، والحضور والغياب في العام الجديد، حيث أن الأصل في الأمور هو تواجد الطالب في المدرسة.

وزير التربية والتعليم
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنهم يراهنون على الطلاب، معلقا: "الطلاب أكثر حاجة بتشجعنا نمشي للأمام، المشكلة من الكبار، البعض غير مدرك أننا بنحاول نعلمهم بطريقة جديدة"، منوها إلى أن جملة "قوم ياو ولد ذاكر عشان عندك امتحان غلط ويجب التوقف عنها"، حيث يجب أن المذاكرة يجب أن تقوم بهدف التعلم وليس حل الامتحان.

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