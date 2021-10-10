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أحمد موسى ينفعل بسبب غرق ميكروباص الساحل: حد يدينا معلومة (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:51 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، بإصدار بيان حول حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، حيث أنه غير معلوم حتى الآن عدد من كانوا يستقلونه، ومصيرهم حتى اللحظة.

انفعال أحمد موسى 
وانفعل "موسى"، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مستنكرًا عدم وجود أية معلومات عن ذلك الميكروباص، مضيفًا: "أكيد فيه معلومات عند الناس؛ ده مش سر عسكري لازم نطلع نقول للناس بيان، حد يقول معلومة مفيش حد بيتكلم".

وأضاف أحمد موسى: "حادثة زي كدة نفضل ساكتين؛ لازم نوضح للناس منسيبش كل واجد يقول رقم ويقول حكاية؛ حد يطلع يقول كلمتين ليهم مصداقية؛ يبقى فيه مصدر بيقول إيه الحكاية حق المعرفة واجب".

حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل
 وشدد موسى، على ضرورة أن يكون هناك أي معلومات عن هذه الواقعة، مضيفًا: "حادث عاوزين أربع سطور علشان الناس، علشان محدش يطلع يروي فيه كاميرات على الطريق؛ نفرغ الكاميرات ونشوف علشان نقول معلومة دقيقة للناس؛ الناس شغالة (في إشارة لرجال الضفادع البشرية).

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة صدور بيان عما حدث حتى لا يستغل أحد الأمر "الحقيقة هتيجي من اللي عندة معلومات، محتاجين بيان عاجل يقول إللي حصل إيه، الناس دي مش هتروح بيوتها لحد ما يقولولنا حصل إيه، ونتمنى السلامة للجميع، وهنتابع هذا الحادث لما يكون فيه معلومات".

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