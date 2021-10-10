بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول إلى المدرسة إجراء لن يتم التوقف عنه خلال العام الدراسي.



تطوير المنظومة التعليمية

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن تطوير المنظومة التعليمية عمل جماعي بين أولياء الأمور والوزارة والمعلمين والطلاب، منتقدا توجه أولياء الأمور مع أبنائهم للمدارس، قائلا: "بنشوف مناظر مرعبة.. الأهالي بيقتحموا المدارس عشان يقعدوا أولادهم في أول ديسك، وده مش موجود في العالم".



وزير التربية والتعليم

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنهم سيضطرون لمنع الأهالي من دخول المدارس مع أولادهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، فضلا على أن فريق المدرسة يتعرض لكم كبير من الضغوط، متابعا: "ياريت ولي الأمر يوصل الطفل وينتظره بعيد عن المدرسة".

