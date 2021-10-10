"الكاظمي": أتممنا واجبنا ووفرنا انتخابات نزيهة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه أتم واجبه ووعده بإجراء انتخابات نزيهة آمنة.





وأضاف الكاظمي - في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد "أتممنا واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".

وأعرب عن شكره للشعب العراقي وكل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين بمفوضية الانتخابات والقوى الأمنية التي وفرت الأمن.

وقد انتهت، مساء اليوم الأحد، عملية التصويت العام فى الانتخابات التشريعية العراقية، وإغلاق صناديق الاقتراع في بغداد والمحافظات في الساعة السادسة وهو الوقت المحدد لانتهائها بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وكان رئيس مجلس المفوضين العراقي القاضي جليل عدنان، أعلن أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية الاقتراع بعد الـ 6 مساء، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة حتى الآن جيدة وتجاوزت ثلث عدد الناخبين معتبرا انها انتخابات مختلفة بكل أبعادها".

من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشئون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي إن "المفوضية ملتزمة وجادة في إعلان النتائج بعد 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية، حيث ستظهر نتائج كل محطة اقتراع مباشرة مساء اليوم ما يعطي إمكانية تحديد أسماء الفائزين".

وأشار الهنداوي وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إلى أن عدد المراقبين الدوليين في كل محافظات البلاد بلغ 790 مراقبا دوليا، منهم 130 مراقبا من الأمم المتحدة، و50 من موظفي البعثة الأوروبية، و50 دبلوماسيا من سفارات الاتحاد الأوروبي، وهناك خبراء ومراقبون من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

فيما أشادت البعثات العربية والأوروبية بسلاسة العملية، وأكدت رئيسة البعثة الأوروبية لرصد الانتخابات ، فيولا فون كرامون، الأحد، أن البعثة لم تشهد أي مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في العملية الانتخابية للبرلمان العراقي.