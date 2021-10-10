الإسماعيلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلي عن موقف الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة الصفراء حسموا بشكل شبه رسمي انتقال محمود شبانة مدافع الزمالك كإعارة لمدة 6 أشهر.





وأضاف، يسعى مسئولى الدراويش للتعاقد مع اكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة ويترأس هذه المجموعة محمد حسن لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا حالياً والزمالك سابقاً بعد فشل إنتقاله إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأشار المصدر إلى أن فشل انتقال محمد حسن إلى الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، كانت بسبب ضيق الوقت وتعند سيراميكا كليوباترا فقط؛ ولكن تم التواصل إلى اتفاق نهائي قد يرضى الطرفين.





وأوضح، سيكون هناك صفقات كثيرة خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق وعودته إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.