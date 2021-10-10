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"مايكروسوفت" تطلق برنامجا مخصصا لتمكين الشركات الناشئة في الإمارات

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أعلنت مايكروسوفت اليوم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق الدفعة الأولى من الشركات الناشئة تحت مظلة برنامج ''GrowthX Accelerator'' في دولة الإمارات.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن أبوظبي تكثف جهودها لتمكين الشركات الناشئة التي يمكنها إحداث تأثير مستدام على مستوى الاقتصاد الرقمي ومن هذا المنطلق يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار بصفته شريكًا مؤسسًا مع مايكروسوفت في برنامج GrowthX Accelerator على تمكين رواد الأعمال من خلال التكنولوجيا والتوجيه والوصول إلى الأسواق التي يحتاجون إليها للانطلاق كما سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع مايكروسوفت على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال بما يتماشى مع التزام أبوظبي الراسخ بدعم القطاع الخاص.

ويصب برنامج ''GrowthX Accelerator'' في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومايكروسوفت حيث يهدف إلى سد الثغرة بين الشركات الكبيرة والناشئة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الربط بينهما.

ويمتد البرنامج على مدار 12 أسبوعاً ليُمكّن الشركات الناشئة خلال تلك الفترة من الحصول على التكنولوجيا والإرشاد وإمكانية الوصول إلى الأسواق بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها.

وأشار روبرتو كروسي مدير عام شؤون الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مايكروسوفت إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ..مشيراً الى أن الشركات الناشئة يمكن أن تقود إمكانياتها بصورة مختلفة عبر الاستفادة من برنامج مسرع الأعمال GrowthX حيث إن تمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وإمكانية الدخول إلى الأسواق والحصول على التوجيه أمر أساسي وهام.

وأكد على سعيهم من خلال العمل المشترك مع شركائهم على تمكين الدفعة الأولى من الشركات الناشئة من التنافس على أعلى المستويات لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

ويتألف الفوج الأول من 15 شركة ناشئة ستعمل بصورة حثيثة لتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات العملاء من الشركات وتمكنهم من التغلب على التحديات.

جدير بالذكر أن برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة يعمل مع عدد من الشركاء مثل الاتحاد للطيران ويونيليفر وفلو وأكبانك وكي بي إم جي وآيكيا لتقديم الدعم للدفعة الأولى حيث سيعمل الشركاء على مدار فترة البرنامج على استحداث حلول تكنولوجية للتغلب على التحديات التي تواجهها الشركات.

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