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أحمد موسى: إصابات كورونا ستزداد لهذا السبب (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:05 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
انتقد الإعلامي أحمد موسى، بعض الظواهر السلبية التي شهدها أول يوم دراسي معلقا: "هناك صور إيجابية جدا، وفي المقابل توجد صور سلبية يجب الإشارة لها دون مبررات".

إصابات كورونا 
وأشار "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن مشهد تكدس أولياء الأمور والطلاب أمام بعض المدارس معلقا: "مشهد كفيل بمضاعفة إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لكن مفيش سيطرة".
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وأضاف: "الزحام وعدم النظام أسفر عن مشهد سداح مداح أمام بعض المدارس"، متسائلا: "كم شخص يرتدي كمامة في مشاهد التكدس أمام بعض المدارس ؟ بتتكلموا عن كورونا ؟".

مشهد التكدس أمام المدارس
وجدد "موسى" التأكيد على أن مشهد التكدس أمام بعض المدارس سيتسبب في ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، مناشدا جميع المواطنين بتلقي لقاح كورونا تجنبا للإصابة.

وأعرب "موسى" عن اندهاشه من تكدس أولياء الأمور أمام المدارس قائلا: "بيعملوا إيه ؟ هل لما ابنك يقعد في تاني ديسك مش هياخد وجبة غذائية".

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