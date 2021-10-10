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الأحد القادم.. فيلم تسجيلي عن الراحل صلاح عبد الصبور

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:39 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
منار أشرف داود

تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف رئيس قطاع شئون قطاع الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وفي إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور أربعين عامًا على رحيل الشاعر الكبير "صلاح عبد الصبور".

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، دراسة نقدية عن إصدار المركز "عبث إدريس وعبد الصبور في المسرح المصري" تأليف الدكتور أحمد سخسوخ - الدراسة النقدية من تقديم الاستاذ الدكتور مصطفى سليم - رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢١١٠١٧ في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية.

كما يعرض المركز خلال الدراسة النقدية فيلم " فارس الكلمة " الذي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور - الفيلم من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إشراف عام الفنان القدير ياسر صادق.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة فيلم تسجيلي صلاح عبدالصبور دار الأوبرا ايناس عبدالدايم الفجر

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