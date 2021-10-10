وزير التعليم يشتكي من هذا الأمر: "إلحاح غير طبيعي"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يقومون بكل ما هو ممكن من أجل تقليل الكثافات في الفصول، موضحا أن الكثافات في الفصول غير موزعة بالتساوي.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أنهم يتلقون العديد من طلبات الاستثناءات لالتحاق أبنائهم بمدارس معينة فوق الكثافات، معلقا: "بشوف ده في الشهر آلاف المرات.. الناس عايزة ولادها كلهم في مدرسة واحدة واللي جمب البيت".



وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنهم عندما يبلغوا الأهالي بعدم وجود أماكن في المدرسة يلجأون لكل انواع الوسائط لإلحاق ابنائهم بالمدرسة، حيث هناك الحاح غير طبيعي في هذا الأمر، منوها بأن العجز في الفصول يتجاوز 250 ألف فصل، والقدرة السنوية لهم بناء 20 ألف فصل وفقا للموازنة الموجودة والأراضي المتاحة، معلقا: "الـ 20 ألف فصل بيغطوا الزيادة السكانية فقط".

