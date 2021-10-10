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1.13 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن زيادة عدد التصرفات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 24.82 في المائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي .

وذكر التقرير العقاري الصادر عن الدائرة أن إمارة عجمان شهدت خلال الشهر الماضي تسجيل 729 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.13 مليار درهم في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 725 مليون درهم تم تسجيلها من خلال584 عملية تداول .

وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن إمارة عجمان تشهد نشاطاً عقارياً إيجابياً حيث يسجل السوق العقاري ارتفاعاً في عدد وقيمة التصرفات العقارية ما يعطي مؤشراً قوياً على متانة وصلابة القطاع العقاري ويؤكد مدى جاذبية المناخ الاستثماري في عجمان وملائمته لتطلعات المستثمرين ورجال الأعمال.

وتصدر حي الزاهية قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه " الياسمين و "العالية"، وقدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 35 مليون درهم في " الحليو 1" .

ولفت التقرير العقاري إلى تسجيل 90 عملية رهن قدرت أعلاها بنحو 25 مليون درهم عن فئة الأراضي و 3.1 مليون درهم عن فئة الوحدات العقارية السكنية.

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