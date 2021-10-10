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وفاة مرشح عراقي في آخر يوم للانتخابات التشريعية.. تفاصيل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:20 م
صدام الشرابي
صدام الشرابي
وكالات

 

كانت قد أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، وفاة المرشح صدام محمد الشرابي، في اليوم الأخير من إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات التشريعية في العراق.

 

وتسبب نبأ وفاة المرشح العراقي صدام الشرابي، في صدمة، خصوصًا أنها جاءت قبيل إعلان نتائج الانتخابات العراقية.

 

وتبين أن سبب وفاة المرشح العراقي صدام الشرابي، إصابته بنوبة قلبية حادة.

 

وقالت وسائل الإعلام إن وفاة صدام الشرابي جاء قبيل إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية العراقية.

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