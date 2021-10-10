Advertisements

بعد حجز طعنه.. مرتضى منصور مطلوب على جوجل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:21 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
مرتضى منصور ، توجد العديد من المشاكل التي تعرض لها نادي الزمالك في الآونة الأخيرة أولها حل المجلس ثم تعيين لجنة مكلفة، بينما لاتزال بعضها أمام المحاكم.

مرتضى منصور

وتصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق اليوم الأحد، الموافق الـ10 من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهور تفاصيل جديدة حول الطعن المقدم منه.

تفاصيل طعن مرتضى منصور

وأعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قراراها بحجز طعن مرتضى منصور الذي يطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسة 24 أكتوبر 2021.

حل مجلس مرتضى منصور

ودعت الدعوى، إلى إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وحل مجلس مرتضى منصور.

مخالفات مجلس مرتضى منصور

واختصم الطعن المقدم من مرتضى منصور كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، بعدما قررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

استبعاد مجلس مرتضى منصور

واستبعد  مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة.

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور مخالفات مرتضى منصور قضية مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور أكتوبر 2021

أخبار تهمك

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ 43 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على موقف صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الإسماعيلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

منذ 39 دقيقة

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

3 نجوم مرشحين للانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 3 ساعات

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد أولى جلسات الطعن على قرار حل مجلس الزمالك

وصول مرتضى منصور لنظر طعنه على قرار الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك

اليوم.. مجلس الدولة يحدد مصير دعوى مرتضى منصور ضد استبعاده من رئاسة الزمالك

7 فبراير.. الحكم في طعن المعزول على قرار الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك

15 أغسطس.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

تأجيل طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك لـ29 أغسطس

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:56 م

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

06:36 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

04:04 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements