بعد حجز طعنه.. مرتضى منصور مطلوب على جوجل

مرتضى منصور ، توجد العديد من المشاكل التي تعرض لها نادي الزمالك في الآونة الأخيرة أولها حل المجلس ثم تعيين لجنة مكلفة، بينما لاتزال بعضها أمام المحاكم.





مرتضى منصور





وتصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق اليوم الأحد، الموافق الـ10 من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهور تفاصيل جديدة حول الطعن المقدم منه.





تفاصيل طعن مرتضى منصور





وأعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قراراها بحجز طعن مرتضى منصور الذي يطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسة 24 أكتوبر 2021.





حل مجلس مرتضى منصور





ودعت الدعوى، إلى إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وحل مجلس مرتضى منصور.





مخالفات مجلس مرتضى منصور





واختصم الطعن المقدم من مرتضى منصور كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، بعدما قررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.





استبعاد مجلس مرتضى منصور





واستبعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة.



