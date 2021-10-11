Advertisements

لماذا لا توافق إسرائيل على امتلاك إيران لسلاح نووي؟

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
كتب: علي فوزي
رأى مراقبون، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" أكثر من مرة أن إسرائيل لم تسمح أن تملك إيران سلاح نووي، ما هو إلا أنها تبحث على مصالحها في المنطقة، حيث أن في حالة تملك دولة أخرى السلاح النووي الأمر الذي سيهدد مصالح إسرائيل ويسمح إلي دول آخر تملك سلاح نووي.

و لهذا تحاول "الفجر" رصد أخر التطورات بين إسرائيل وإيران.

إسرائيل ترفض وجود قوي غيرها

قال الباحث علي رجب، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن إسرائيل ترفض وجود قوى نووية أخرى في المنطقه رغم أن تل أبيب من الدول التي لديها رؤؤس نووية ولكن بشكل غير معلن، فإنها لا تريد لأي دولة في المنطقة امتلاك سلاح نووي، لابقاء على تفوق إسرائيل العسكري مع دول المنطقة.

وأضاف الباحث علي رجب في تصريحات خاصة ل"الفجر"، لا تريد إسرائيل أن يكون النظام الحالي والذي يهدد بمحو إسرائيل" رغم عدم حدوث ذلك" أن يمتلك سلاحًا نوويا يجعل من طهران قوة نووية تهدد تل أبيب.

وأشار رجب، أن إسرائيل تستفيد دايما من فارق القوة لصالحها في المنطقة وتستثمر في ملف النووي الإيراني بالتقارب مع الدول العربية خاصة الخليجية.

و أكد الخبير في الشؤون الإيرانية، أن هناك استفادة جيدة لإسرائيل من عدم وجود سلاح نووي لإيران وهناك تجربة حين تم تدمير البرنامج النووي العراقي بإنهاء حكم صدام حسين وإسرائيل لن تتوان في تكرار هذه التجربة للحفاظ على فارق القوة مع دول المنطقة خاصة الدول التي تنتتهج سياسة عدائية ضد تل أبيب، لو كان النظام الإيراني الحالي متوافق مع إسرائيل كانت ستكون تل أبيب من الداعمين لإيران كما كان في عهد الشاه محمد رضا بهلوي.

إسرائيل لم تسمح لإيران تملك سلاح

صرح الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم بجامعة القاهرة، أصبح الصراع بين إسرائيل وإيران في غاية الخطورة وكل هذا هو عدم سماح إسرائيل إلي إيران امتلاك سلاح نووية.

و أضاف الدكتور إكرام بدرالدين في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن إسرائيل تسعي دائما تكون هي الأقوى بالمنطقة وفي حالة تملك إيران سلاح نووي ذلك يهدد مصالحها بالمنطقة ولذلك قامت بالعديد من الاشتباكات وذلك لاحظ الفترة الماضية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إسرائيل والدول الغربية لم تسمح إيران تملك سلاح نووي من أجل مصالحها في المنطقة العربية ودول الخليج.

الكلمات المفتاحية

ايران القنبلة الذرية السلاح النووي اسرائيل اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 15 ساعة

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ 17 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صخرة بيراميدز تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نتنياهو: نحارب إيران عسكريا والولايات المتحدة تحاربها اقتصاديا

نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مع إيران أمام منعطف خطير

المستشارة الألمانية تدعو للعودة للاتفاق النووي مع إيران

ترسانة إيران النووية حقيقة أم وهم.. خبراء يكشفون لـ"الفجر" قدرات إيران النووية

رئيس الأركان الإسرائيلي محذرا.. من المحتمل مواجهة إيران

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements