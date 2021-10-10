أكرم حسني وإسعاد يونس يهنئان الكينج محمد منير بعيد ميلاده

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الكينج محمد منير بعيد ميلاده 67 الذي يوافق اليوم الأحد 10 أكتوبر، عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا "كل سنة وأنتَ طيب يا كينج".









ومن جانب أخر حرصت الفنان إسعاد يونس على تهنئة الفنان محمد منير أيضا وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







نشرت إسعاد يونس صورة لهم أثناء أستضافتها له في برنامجها "صاحبة السعادة" وعلقت على الصور قائلة "عيد ميلاد سعيد يا كينج".







يذكر أن الفنان محمد منير شارك في أغنيتة الجديدة بعنوان "أنا رايق" وهي الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال"، الذى طرح منه أغنيتين سابقتين هما "باب الجمال" و"فينك يا حبيبى"، ومن المقرر طرحها قريبا عبر قناته على يوتيوب، ويتعاون الكينج محمد منير فى الأغنية الجديدة "أنا رايق" لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، وهى من توزيع أسامة الهندى.