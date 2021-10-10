Advertisements

أكرم حسني وإسعاد يونس يهنئان الكينج محمد منير بعيد ميلاده

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:43 م
محمد منير
محمد منير
أروي حمدي
حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الكينج محمد منير بعيد ميلاده 67 الذي يوافق اليوم الأحد 10 أكتوبر، عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا "كل سنة وأنتَ طيب يا كينج".




ومن جانب أخر حرصت الفنان إسعاد يونس على تهنئة الفنان محمد منير أيضا وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت إسعاد يونس صورة لهم أثناء أستضافتها له في برنامجها "صاحبة السعادة" وعلقت على الصور قائلة "عيد ميلاد سعيد يا كينج".



يذكر أن الفنان محمد منير شارك في أغنيتة الجديدة بعنوان "أنا رايق" وهي الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال"، الذى طرح منه أغنيتين سابقتين هما "باب الجمال" و"فينك يا حبيبى"، ومن المقرر طرحها قريبا عبر قناته على يوتيوب، ويتعاون الكينج محمد منير فى الأغنية الجديدة "أنا رايق" لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، وهى من توزيع أسامة الهندى.

الكلمات المفتاحية

الكينج محمد منير الفنانة إسعاد يونس الفنان أكرم حسني الفجر الفني أغنية أنا رايق

أخبار تهمك

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الإسماعيلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن "سيسيه"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بصورة من فيلم "المصير".. ليلى علوي تهنئ محمد منير في عيد ميلاده

بهذه الكلمات.. أمينة تهنئ الكينج محمد منير بعيد ميلاده

"ضحكة مصر ومساكنها الشعبية".. إنچي علي تهنئ محمد منير بعيد ميلاده

محمد منير يطرح برومو أغنية باب الجمال

برومو "باب الجمال" للكينج منير يقترب من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي

"باب الجمال" يحتل مركزا متقدما بقائمة Trending

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:56 م

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

10:29 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

06:36 م

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

10:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements