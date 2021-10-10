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2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
 بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 229 مبايعة بقيمة 628.56 مليون درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 71.03 مليون درهم و215 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 557.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.68 مليار درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 397.54 مليون درهم و119 رهن فلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 320 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 159 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 20.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم.

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