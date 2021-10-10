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"الحمد الله بدموع الفرح" هكذا وجهت شهيرة رسالة للإعلامية إيمان الحصري

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:17 م
إيمان الحصري
إيمان الحصري
أروي حمدي
حرصت الفنانة شهيرة على توجية رساله للإعلايمة إيمان الحصري بعد اجراء عملية جراحية ناجحة فى المانيا، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".


قالت شهيرة قائلة "الحمد لله والشكر لله لحبيبتي إيمان الحصري، إن ربنا كرمها وخرجها على خير من أزمتها الصحية، ونجحت العملية في ألمانيا بنسبة ١٠٠×١٠٠".



وأضافت "الحمد لله بدموع الفرح، بقولك حمدالله على السلامة يا حبيبتي، ويا رب ما تشوفى شر أبدًا، وبدعوات كل محبينك ربنا نجاكى".




وأختتمت حديثها قائلة "يلا تعالى نورى الدنيا، فرحانة أوى بكرم ربنا عليكى.. الحمدلله، دعواتكم".



ومن جانب أخر أعلن الإعلامية إيمان الحصري على صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بفضل دعوات الطيبين وملائكة الرحمة الذين جعل الله علي أيديهم الشفاء".

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