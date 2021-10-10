عاجل.. كريم بنزيما يمتع عشاق الديوك بهدف "خيالي" أمام إسبانيا (فيديو)





وسجل بنزيما هدف التعادل في شباك إسبانيا في الدقيقة 66 بطريقة مميزة.

سجل كريم بنزيما هدف منتخب فرنسا الأول في شباك المنتخب الإسباني في المواجهة التي تجمعهما حاليا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.