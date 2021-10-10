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عاجل.. كريم بنزيما يمتع عشاق الديوك بهدف "خيالي" أمام إسبانيا (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:14 م
منتخب بنزيما
منتخب بنزيما
الفجر الرياضي
سجل كريم بنزيما هدف منتخب فرنسا الأول في شباك المنتخب الإسباني في المواجهة التي تجمعهما حاليا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسجل بنزيما هدف التعادل في شباك إسبانيا في الدقيقة 66 بطريقة مميزة.

وضم تشكيل إسبانيا كلًا من :-

حراسة المرمى : أوناي سيمون

الدفاع : أزيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - ماركوس ألونسو

الوسط : بوسكيتس - رودري - جابي

الهجوم : فيران توريس - أويارزابال - ساربيا.

فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي :-

حراسة المرمى : لوريس

الدفاع : بافارد - كوندي - فاران - كيمبيبي - ثيو هيرنانديز

الوسط : تشوامني - بول بوغبا

الهجوم : أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيمة.


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