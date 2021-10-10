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التعليم: لمسنا سعادة الطلاب وأولياء الأمور خلال أول يوم مدرسة (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:19 م
نائب وزير التربية والتعليم
نائب وزير التربية والتعليم
كساب أحمد
أكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترصد كافة الظواهر السلبية مستطردًا: "لمسنا سعادة الطلاب وأولياء الأمور، رغم بعض الأحداث السلبية"، لافتَا أن عملية بدء الدراسة كانت أمرا ضروريا، كي لا يتأثر الطلاب سلبيا.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن وزارة التعليم وجهت أن تتناول الحصة الأولى بمختلف المدارس، قصة ذكرى نصر أكتوبر، موضحا أن وزارة التعليم ناشدت أولياء الأمور بالحصول على اللقاح.

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلًا:"بقاء ولادكم في المنزل ليس في صالحهم، الدولة خايفة على صحة أبنائكم، لا تذهبوا إلى المدارس معهم، ودعوهم يذاكروا باستمتاع"، موضحًا أنه من المقرر بدء عملية توزيع الوجبات المدرسية خلال أسبوعين بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن مواصفات الوجبة ستختلف وفقا للتقرير الصحي لكل طالب.

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