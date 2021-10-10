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وليد سليمان: "هذا الموسم الأخير ليا في الأهلي بهذه الحالة"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:19 م
وليد سليمان
وليد سليمان
شيماء حسن
كشف وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نيته الاعتزال في حال عدم تجديد تعاقده مع النادي الأهلي بعد نهاية هذا الموسم.

وقال "سليمان" في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "دي آخر سنة ليا في النادي الأهلي، إن لم يتم تجديد عقدي في النادي الأهلي العام المقبل سأقرر الاعتزال".

وأضاف: "جالي عقد من نادي بيراميدز ورفضته وهعتزل في الأهلي، اتعرض عليا أروح بيراميدز بفلوس كثيرة جدًا ورفضت".

وتابع : "عملت تاريخ كبير في الأهلي ومش هضيعه، مينفعشي أروح الزمالك علشان مضيعيش تاريخي، اعتزلت اللعب الدولي علشان حسيت إني مظلوم وبعده كده رجعت في البطولة الأفريقية وبعدها الإصابة بعدتني عن اللعب الدولي".

وبسؤاله عن ما أثير بشأن تدخل محمد صلاح في اختيارات اللاعبين المنضمين للمنتخب الأول، قال وليد سليمان "لا خالص، محمد صلاح لا يتدخل في الاختيارات وخير ومعرفش الناس بتهاجمه ليه".

ومن ناحية أخرى أكد أنه كان لا يريد لأحمد فتحي الخروج من النادي الأهلي، مستطردًا "مكنتش عاوز أحمد فتحي يروح بيراميدز".

وعن علاقته بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أشار إلى أن كابتن سيد عبد الحفيظ له أسلوبه ولا يجرح في أحد.

وعن علاقته باللاعب محمود كهربا لفت وليد سليمان إلى أن كهربا كان له أسلوب تعامل لا يناسب النادي الأهلي، متابعًا "كهربا عامل زي العيل الصغير وطيب جدًا ولكن صوته العالي هو الذي يسبب له المشاكل داخل النادي".

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وليد سليمان الموسم الاخير الاهلى

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