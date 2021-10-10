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مفتي الجمهورية يشيد بمشروع مستشفى 900 900: مصر تشهد طفرة في مناحي الحياة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:24 م
جانب من الحضور
جانب من الحضور
أيمن يحيي
شهدت اليوم الأحد، جامعة طنطا، وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى 900 900 الجامعى الجديدة، والتى يتم إنشاؤها فى مدينة المحلة الكبرى، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والإعلاميين أحمد شوبير وأحمد المسلمانى والفنان محمد ثروت والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الاسبق والعديد من الشخصيات الاعلامية والفنية والتنفيذية.

وعلى هامش الاحتفال دار حوار جانبى استمر حوالى 15 دقيقة، بين كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، فى مشهد يبين الوحدة الوطنية بين رموز المسلمين والمسيحيين.

و قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشريعة الإسلامية مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، ومقصود الشرع من الخلق خمسة أمور، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، مشيرا إلى أن كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.

وأضاف المفتي، أن نصيب العبد من اسم الرحمن والرحيم أن يرحم عباد الله وأن يسعى إلى إسعاد المحتاجين وإعانة خلق الله أجمعين، مستشهدا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء».، موضحًا أن الرحمة في الإسلام عامة وشاملة، تتسع لتشمل الكون كله؛ وهي تعم الإنسان بشكل خاص، مسلمًا كان أو غير مسلم، كما تشمل الحيوان والنبات؛ حيث يري الإنسان هذا الشمول في سائر مناحي الشريعة؛ ويجدها في أحكام الزكاة والوقف والصدقات وسائر التبرعات

وأشاد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمشروع مستشفى ٩٠٠٩٠٠ موضحا أن هذا الحدث يتفق مع الشرع الشريف فى جذب المقاصد ودفع المفاسد، وأشار علام، إلى أن مصر تشهد طفرة في مناحي الحياة، ومن أهم المجالات المجال الطبي وهذا الحدث شاهد على ذلك، موجهًا التحية والشكر للقائمين على المستشفى.
مفتي الجمهورية يشيد بمشروع مستشفى 900 900: مصر تشهد طفرة في مناحي الحياة
مفتي الجمهورية يشيد بمشروع مستشفى 900 900: مصر تشهد طفرة في مناحي الحياة

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مستشفى 900 900 الجامعي مستشفى 900 900 على الهامش الدكتور شوقي

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