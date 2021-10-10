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طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:29 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو

لا يزال ملف النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يُسبب صداع داخل القلعة الحمراء بالرغم من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض النيجيري أجايي، فسخ عقده مع القلعة الحمراء، إلا في حال حصل على كافة مستحقاته المالية المتبقية من أخر موسم في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكلف بيبو المشرف على الكرة، أمير توفيق مدير التعاقدات، بعقد جلسة مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم موقفه بشكل سريع ورحيله.

ويحاول أمير توفيق خلال جلسته مع النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، للتوصل إلى اتفاق بشأن فسخ التعاقد بينهما بالتراضي..

ووضع المارد الأحمر اللاعب على قائمة الانتظار حتى تحديد مصيره، بعدما وضع في حسابه الشخصي مبلغ 220 ألف دولار، ربع عقده في الموسم الجديد.

وتأتي رغبة القلعة الحمراء في فسخ التعاقد مع اللاعب، بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني، والتعاقد مع الثنائي الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزيمبيقي لويس ميكسوني، بالصيف الجاري.

وكان الأهلي وضع في حساب اللاعب مبلغ 220 ألف دولار وهي نسبة ربع عقده من الموسم الجديد، حتى يحفظ النادي حقوقه تجاه لاعبه حال التقدم بأي شكوى.

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب رياضة الاهلي اخبار الرياضة اجايي

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