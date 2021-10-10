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بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:49 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
منار أشرف داود
شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها من دبي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "وهبي" وهي ترتدي فستان أنيق باللون الأسود وبه من اللون الأبيض كت،قصير، وبه ذيل من الخلف، وأعتمدت على تسريحة الشعر المموج مما زاد من جمال الإطلالة، ووضعت ماكياج ملائم للون بشرتها مما أثار إعجاب الجمهور، وعلقت على الصورة قائلة:" يحدث الآن في دبي يحضر الافتتاح الرسميslsdubai كضيف شرف.. هذا الحدث رائع حقًا بكل تفاصيله وكله حضور إيجابي وموضوع فريد: ذهب أبيض أسود".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

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