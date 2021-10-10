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"غراب": وضعنا خطة استراتيجية لتطوير الشرقية تنتهي في هذا الموعد

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:25 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
شيماء حسن
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم وضع خطة إستراتيجية لمدة 4 سنوات منذ 2018 حتى 2022 لتطوير المحافظة في كافة المجالات.

وقال "غراب" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد إنه وجد فجوة بين الواقع والمثبت في الأوراق بنسبة 70%.

وأشار إلى أنه استغرق 6 أشهر منذ توليه المحافظة للوقوف على ملفاتها واحتياجاتها على أرض الواقع، قبل أن يتم وضع خطة لمدة 4 سنوات من 2018 لـ2022، لتطوير المحافظة في كافة المجالات.

وأكد أنهم يرغبون لتحقيق تطلعات المواطنين المختلفة وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن معظم الطلبات كانت توفير مياه صرف صحي، تمهيد طرق وتوفير غاز.

وأوضح أن الشرقية محافظة كبيرة تبلغ مساحتها 5 آلاف كيلومتر مربع، ويصل تعداد سكانها إلى 8 ملايين وبها 509 قرية، و3 آلاف تابع.

وتابع محافظ الشرقية "بحاجة لمعرفة احتياجاتها عند وضع خطة، مثل كم سرير نحتاج له في المستشفيات وعدد التمريض وكم متر مكعب، ومعالجة الصرف، بدأنا نحط الواقع في أرقام".

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خطة تطوير الشرقية الدكتور ممدوح غراب

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