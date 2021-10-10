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"المصل واللقاح": تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية 2021

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:27 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه مع نهاية عام 2021 سيتم تطعيم 70% من المجتمع المصري وفقا لتوجيهات رئاسية، قائلا: أنه رقم عالمي وقياسي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المنظومة الصحية لديها 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في انتظار الافراج عنهم لتطعيم المواطنين.

وتابع أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدرجيًا مع توافر التطعيمات، مؤكدًا أن وزارة الصحة أعلنت ذلك منذ شهر تقريبا أنه مع الافراج عن كل لقاحات كورونا من المخازن سيتم تطعيم تلك الفئات العمرية.

الكلمات المفتاحية

هيئة المصل واللقاح كورونا

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