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موجز البرلمان| تعليق صادم من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب مدرسة على الأرض
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:32 م
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:
"تعليم النواب" تتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات
قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك انتظام لسير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة، للعام الجديد 2021 2022، مشيرة إلى أنها قامت بجولة تفقدية للمدارس والجامعات ومنها على سبيل المثال مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية بمصر القديمة.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلمانية: لقاء "مدبولي ومنار" بشأن إعادة هيكلة قطاع الطيران هام للغاية
أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني هام للغاية حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ "مصر للطيران.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض
علق النائب محمد الطوخي القصبي، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة بمحافظة القليوبية، على واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض، لعدم وجود مقاعد دراسية، قائلا: "لن أحمل المسؤولية كاملة لمدير المدرسة بل أحملها للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم".. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلماني: مصر أصبحت الوجهة الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا هو شيء طبيعي ومتوقع بعد ما قامت به الدولة من مجهودات كبيرة لتحسين ملف الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
"تعليم النواب" تتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات
قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك انتظام لسير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة، للعام الجديد 2021 2022، مشيرة إلى أنها قامت بجولة تفقدية للمدارس والجامعات ومنها على سبيل المثال مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية بمصر القديمة.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلمانية: لقاء "مدبولي ومنار" بشأن إعادة هيكلة قطاع الطيران هام للغاية
أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني هام للغاية حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ "مصر للطيران.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض
علق النائب محمد الطوخي القصبي، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة بمحافظة القليوبية، على واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض، لعدم وجود مقاعد دراسية، قائلا: "لن أحمل المسؤولية كاملة لمدير المدرسة بل أحملها للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم".. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلماني: مصر أصبحت الوجهة الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا هو شيء طبيعي ومتوقع بعد ما قامت به الدولة من مجهودات كبيرة لتحسين ملف الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.. لمتابعة القراءة إضغط هنا