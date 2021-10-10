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عاجل.. مبابي يحرق شباك إسبانيا بهدف عالمي (فيديو)
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:27 م
الفجر الرياضي
سجل كيليان مبابي هدفا لمنتخب فرنسا في شباك المنتخب الإسباني ليقرب الديوك من لقب دوري الأمم الأوروبية، للمرة الأولى في تاريخه.
وجاء هدف كيليان مبابي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ليتقدم الديوك بهدفين مقابل هدف.
وضم تشكيل إسبانيا كلًا من :-
حراسة المرمى : أوناي سيمون
الدفاع : أزيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - ماركوس ألونسو
الوسط : بوسكيتس - رودري - جابي
الهجوم : فيران توريس - أويارزابال - ساربيا.
فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي :-
حراسة المرمى : لوريس
الدفاع : بافارد - كوندي - فاران - كيمبيبي - ثيو هيرنانديز
الوسط : تشوامني - بول بوغبا
الهجوم : أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيمة.