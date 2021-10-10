عاجل.. مبابي يحرق شباك إسبانيا بهدف عالمي (فيديو)

سجل كيليان مبابي هدفا لمنتخب فرنسا في شباك المنتخب الإسباني ليقرب الديوك من لقب دوري الأمم الأوروبية، للمرة الأولى في تاريخه.





وجاء هدف كيليان مبابي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ليتقدم الديوك بهدفين مقابل هدف.



