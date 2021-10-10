عمرو أديب عن مباراة مصر وليبيا: ليست سهلة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنتخب المصري سيخوض مباراة اخرى امام نظيره الليبي غدا بتصفيات كأس العالم، وستكون مباراة هامة وحاسمة، وستؤثر على مسيرة المنتخب المصري، وتعطي حظوظ عالية للمنتخب الليبي.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المنتخب الليبي ليس سهلا، وإذا فاز في مباراة الغد سيكون موقف المنتخب المصري معقد، لافتا إلى أن المنتخب المصري وصل إلى بني غازي ولقى ترحاب كبير من الليبيين.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن المباراة هى في النهاية رياضة، ويجب أن نتحلى بالروح الرياضية، والأفضل هو من سيفوز بالمباراة، مؤكدا أن مباراة الغد لن تكون سهلة، ومنتخب ليبيا ثقيلا "وواقف على رجله".

