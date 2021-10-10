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إدارة الترميم بالسياحة: الانتهاء من تنظيف وصيانة 80 تمثالًا في الميادين العامة (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:39 م
الدكتور مصطفى عبد الفتاح
الدكتور مصطفى عبد الفتاح
شيماء حسن
قال الدكتور مصطفى عبد الفتاح، رئيس إدارة الترميم بوزارة السياحة والآثار، التفاصيل المتعلقة بتنظيف وصيانة التماثيل في الميادين العامة لتعود لبريقها، مؤكدًا على أهمية إظهار هذه التماثيل وما تمثله وكيف لها دور كبير من أجل رفع هذا الحب والوعي للفن حتى يستطيع الشعب تقدير قيمة هذه التماثيل وأنه مظهر حضاري لابد من الحفاظ عليها.

وأضاف "عبد الفتاح" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "إنه تم البدء في صيانة وتنظيف التماثيل في جميع الميادين، حيث تهتم بنظافة هذه التماثيل لتظهرها بالشكل اللائق الجميل الذي فقدته لفترات طويلة بسبب كثرة المخربشات والكتابات والملصقات التي كانت توضع على هذه التماثيل".

وتابع: "في أول مارس الماضي بدأت هذه المبادرة للعمل في صيانة هذه التماثيل وتم الانتهاء من ترميم وتنظيف 80 تمثال موزعين على جميع الميادين والمحافظات المصرية، والآن نبدأ هذه المبادرة للمرة الثانية بعد مرور 6 أشهر لعمل صيانة دورية حتى تظهر هذه التماثيل بالمظهر اللائق الحضاري المناسب لمكانة مصر التاريخية"

الكلمات المفتاحية

تنظيف وصيانة 80 تمثالًا في الميادين العامة ادارة الترميم والسياحة

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