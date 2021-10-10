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عاجل.. مبابي يقود فرنسا لمعانقة لقب دوري الأمم الأوروبية بلدغة قاتلة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:34 م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
أحمد عبد الحفيظ
قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لمعانقة لقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وتفوق المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف على إسبانيا في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب سان سيرو، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ورغم تقدم الإسبان بهدف ميكيل أويارزبال في الدقيقة 64 إلا أن انتفاضة كريم بنزيما سجل هدف التعادل في الدقيقة 66، ومع الدقيقة 80 هز كيليان مبابي شباك اللاروخا بهدف قاتل.

وضم تشكيل إسبانيا كلًا من :-

حراسة المرمى : أوناي سيمون

الدفاع : أزيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - ماركوس ألونسو

الوسط : بوسكيتس - رودري - جابي

الهجوم : فيران توريس - أويارزابال - ساربيا.

فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي :-

حراسة المرمى : لوريس

الدفاع : بافارد - كوندي - فاران - كيمبيبي - ثيو هيرنانديز

الوسط : تشوامني - بول بوغبا

الهجوم : أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيمة.

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