أسعار القطن عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات





ارتفعت أسعار القطن إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات يوم الجمعة، لتصل إلى 1.16 دولار للرطل ولمس مستويات لم نشهدها منذ 7 يوليو 2011.





وارتفع سعر السلعة بنسبة 6% تقريبًا الأسبوع الماضي، وارتفع بنسبة 47% منذ بداية العام وحتى الآن.





قال جاك كلاينينز كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للتجزئة الأميركي إن سعر القميص القطني ارتفع بنحو 1.50 دولار إلى 2 دولار في المتوسط، شعر المستهلكون بالتأثير كما أنها أثرت في أرباح الشركات.





يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الطقس القاسي، بما في ذلك الجفاف وموجات الحرارة إلى القضاء على محاصيل القطن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر مصدر للسلعة في العالم.





وفي الهند تهدد الأمطار الموسمية الناقصة بإلحاق الضرر بإنتاج القطن في البلاد.





بالإضافة إلى منع إدارة ترامب الرئيس السابق لأميركا في ديسمبر الماضي الشركات في الولايات المتحدة من استيراد القطن ومنتجات القطن الأخرى التي نشأت في منطقة غرب شينغيانغ الصينية بسبب مخاوف من إنتاجها باستخدام العمالة القسرية من قبل مجموعة الأويغور العرقية.





لقد أجبر الحكم الذي ظل ساريًا خلال إدارة بايدن الشركات الصينية الآن على شراء القطن من الولايات المتحدة، وتصنيع السلع بهذا القطن في الصين، ثم إعادة بيعه إلى الولايات المتحدة.