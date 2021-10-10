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حكم بإفلاس شركة إماراتية وإلزام مجلس الإدارة بسداد 448 مليون درهم

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر

حكمت محاكم دبي الابتدائية بإشهار إفلاس شركة ماركة الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها.

وبحسب الحكم سيتم تجريد مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والشركات التابعة لها وغل أيديهم عن إدارة أموالها أوالتصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات وألزمتهم بتسليم أميني التفليسـة كافة الأموال والمستندات التي تحت أيديهم خلال 5 أيام من تاريخ هذا الحكم.

كما ألزمت المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون "ماركة" البالغة نحو 448 مليون درهم.

وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة والشركات التابعة لها، بكافة بنوك الإمارات وعلى الأصول التابعة لها لدى الجهات المختصة.

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