"التموين": مخزون السلع والمنتجات يكفي أكثر من 6 أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر لديها مخزون كافي من السلع والمنتجات الاستراتيجية، يغطي احتياجات البلاد في المتوسط ستة أشهر.



وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أكبر مثال يعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء باحتياجاتها، هي جائحة كورونا حيث لم نشهد بها أي قصور، أو ضغوط سعرية في سلع أساسية.



وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأ حد أن ما يحدث الان في العالم من زيادة ارتفاع أسعار السلع، حدث نتيجة أن الفترات السابقة شهدت انكماشا في الإنتاج، ما أدى إلى تقليص الطلب في المقابل على مجموعة من السلات السلعية أو سلعة بعينها، وعندما عاد السوق تدريجيًا إلى حالته الطبيعية، بدأ الطلب يتزايد.



ولفت إلى أن مصر لم تكن في منأى عن تلك الأحداث، لكن السند الرئيسي الذي ساعد مصر في تجاوز تلك التحديات هو وجود احتياطي سلعي كبير، إبان فترة الجائحة والاغلاقات الاقتصادية على مستوى العالم.



وأشار إلى أن وزارة التموين قامت باستعاضة أي نقص في السلع خلال أزمة كورونا، عبر ضخ السلع في الأسواق مرتين، وثلاثة زيادة عن الحجم الأول.

