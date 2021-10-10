عمرو أديب يرد على دعوة "عزومة سمك" من ميدو على الهواء

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما كتبه الكابتن أحمد حسام ميدو على صفحته الشخصية على موقع تويتر، بشأن قبوله خسارته الرهان الذي كان بينه وبين "أديب" بشأن أن اللاعب أحمد فتحي لن يتنازل عن شارة القائد في مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم للكابتن محمد صلاح.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن "ميدو" دعا فريق البرنامج بأكمله لعزومة أسماك، معلقا: "فريق البرنامج كله ليه.. أنا بس، دول لو كلهم حضروا الأكل هيكون سمك.. وأنا عايز جمبري، وبعرف اقشر لوحدي".



والجدير بالذكر، أن الكابتن أحمد حسام ميدو، قال خلال إحدى مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن أحمد فتحي لن يقبل التنازل عن شارة "كابتن المنتخب" لمحمد صلاح، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب: "أراهنك على أكلة سمك على المركب.. أحمد فتحي هيوافق".

