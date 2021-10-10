Advertisements

هكذا نفي حسن يوسف عودة شمس البارودي للتمثيل مرة أخري

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:20 م
حسن يوسف
حسن يوسف
أروي حمدي
نفى الفنان حسن يوسف، عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى، بعد غياب لمدة 38 عامًا، وهذا بعدما كشف نجلها عمر يوسف عن عودة والدته للأضواء من خلال فيلم وثائقي.



كما تحدث الفنان حسن يوسف أثناء مداخلة مع الإعلامي سيد علي، في برنامجه حضرة المواطن، المُذاع على قناة الحدث اليوم قائلا "إن هذا الخبر ليس حقيقيا.. وأن نجله عمر يوسف، أراد أن ينتج فيلم وثائقي تسجيلي عن حياة والدته، التي لم يعرفها الجمهور، لأن الجمهور يعلم بحياتها الفنية فقط، وليس حياتها الشخصية".



كما أشار حسن يوسف إلى أنه تلقى رسائل مهينة، مُعبرًا عن غضبه الشديد من الجمهور، الذي تسرع بالحكم على زوجته شمس البارودي.



ومن جانب أخر شارك الفنان حسن يوسف في مسلسل "الضاهر" وهو من بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، ومن تأليف تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد.

الكلمات المفتاحية

شمس البارودي حسن يوسف الفجر الفني الإعلامي سيد على

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ 42 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن "سيسيه"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حادث سقوط ميكروباص من كوبري الساحل (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي ينهي أزمة نجمه

منذ ساعة و 11 دقيقة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رغدة تصدم الجمهور بملامح "الشيخوخة" في أحدث ظهور لها (صورة)

حسن يوسف يرد على شائعة عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل

حسن يوسف يكشف حقيقة تراجع شمس البارودي عن الاعتزال (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

11:59 م

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements