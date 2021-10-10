هكذا نفي حسن يوسف عودة شمس البارودي للتمثيل مرة أخري

نفى الفنان حسن يوسف، عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى، بعد غياب لمدة 38 عامًا، وهذا بعدما كشف نجلها عمر يوسف عن عودة والدته للأضواء من خلال فيلم وثائقي.







كما تحدث الفنان حسن يوسف أثناء مداخلة مع الإعلامي سيد علي، في برنامجه حضرة المواطن، المُذاع على قناة الحدث اليوم قائلا "إن هذا الخبر ليس حقيقيا.. وأن نجله عمر يوسف، أراد أن ينتج فيلم وثائقي تسجيلي عن حياة والدته، التي لم يعرفها الجمهور، لأن الجمهور يعلم بحياتها الفنية فقط، وليس حياتها الشخصية".







كما أشار حسن يوسف إلى أنه تلقى رسائل مهينة، مُعبرًا عن غضبه الشديد من الجمهور، الذي تسرع بالحكم على زوجته شمس البارودي.







ومن جانب أخر شارك الفنان حسن يوسف في مسلسل "الضاهر" وهو من بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، ومن تأليف تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد.