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في اليوم العالمي للصحة النفسية.. أحمد حاتم يوجه رسالة لجمهوره

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:35 م
أحمد حاتم
أحمد حاتم
منار أشرف داود
حرص الفنان أحمد حاتم على توجيه رسالة لجمهوره بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث نشر صورة له مكتوب عليها "اليوم العالمي للصحة النفسية "وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "حاتم" على الصورة قائلًا:"متستهونش بالاكتئاب! 10 أكتوبر هو اليوم العالمي لنشر الوعي عن الصحة النفسية، ولسه لحد دلوقتي فيه ناس شايفة إن الاكتئاب مجرد حالة مزاجية ! ".

وتابع قائلًا:"الاكتئاب مرض زي الضغط والسكر. كل يوم في مريض اكتئاب بيظهر وبيعاني من المرض في صمت بسبب وصمة العار اللي المجتمع بيحطها عليه وده بيخليه بيتكسف يطلب المساعدة من دكتور نفسي مختص ".

وأضاف قائلًا:"الإستخفاف بالاكتئاب له مخاطر كتير ممکن توصل للانتحار. حملة # إكسر_الإكتئاب التابعة للجمعية المصرية للطب النفسي هدفها التوعية بأهمية وخطورة مرض الاكتئاب وتشجيع أي مريض اكتئاب إنه يروح لطبيب مختص وياخد العلاج المناسب.

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