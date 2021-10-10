أول تعليق لـ عمر حسن يوسف عن عودة شمس البارودي للتمثيل

كشف الفنان عمر حسن يوسف، تفاصيل ما تردد بشأن عودة والدته الفنانة شمس البارودي للتمثيل، قائلا إنه فكر منذ 4 سنوات في تقديم فيلم وثائقي عن قصة حياة والديه الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، لافتا إلى أنه كان يجرى حوارا بالأمس وسألوه عن عودة شمس البارودي، ورد عليهم أنها لن تعود ولكن هناك فكرة لتقديم فيلم وثائقي.



عودة الفنانة شمس البارودي للتمثيل

وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن والدته قررت الرد بنفسها بعد الهجوم عليها، مضيفا: "والدتي قرأت الخبر والتعليقات فردت"، متابعا: "الشخص اللي ردت عليه شمس البارودي دخل التاريخ".



وأضاف الفنان عمر حسن يوسف: "ربنا هو اللي يحاسب مش الناس، وإحنا مالنا مين قلع الحجاب، أو لبسه".



الفنان حسن يوسف

والجدير بالذكر، أن الفنان حسن يوسف، كشف حقيقة عودة زوجته الفنانة شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى، قائلًا: "عايز أوجه رسالة للشباب الصحفيين، لأنهم بيعملوا من أي خبر حواديت غير حقيقية، من الضروري التحقق من أي خبر قبل نشره".

