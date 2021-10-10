Advertisements

التحالف العربي: عملياتنا العسكرية أوقفت تقدم الحوثيين في العبدية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن عمليات التحالف على مدى 18 يوما أوقفت تقدم الحوثيين في منطقة العبدية بمحافظة مأرب.

 

وقال: "نفذنا ما يقارب من 118 طلعة جوية لحماية المدنيين في منطقة العبدية بمأرب خلال الـ96 ساعة الماضية".

 

وأضاف: "تم تدمير 10 آليات عسكرية وأوقعنا خسائر في صفوفه تقدر بـ400 عنصر".

 

ودعا المالكي المنظمات الأممية وغير الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين في المدينة.

الكلمات المفتاحية

التحالف العربي التحالف

أخبار تهمك

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ 37 دقيقة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ 7 دقائق

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن "سيسيه"

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الإسماعيلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

التحالف: اعتراض طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الحوثيين باتجاه المملكة

عاجل.. التحالف: صاروخ الحوثيين في صعدة سقط عقب إطلاقه من عمران

التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيّرة كانت متجهة نحو السعودية

التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادما من صنعاء

مصرع قائد جبهة الحوثيين في محافظة مأرب

التحالف العربي يعلن تدمير طائرات مسيرة حوثية باتجاه عسير

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

10:29 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements