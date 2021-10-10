التحالف العربي: عملياتنا العسكرية أوقفت تقدم الحوثيين في العبدية

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن عمليات التحالف على مدى 18 يوما أوقفت تقدم الحوثيين في منطقة العبدية بمحافظة مأرب.

وقال: "نفذنا ما يقارب من 118 طلعة جوية لحماية المدنيين في منطقة العبدية بمأرب خلال الـ96 ساعة الماضية".

وأضاف: "تم تدمير 10 آليات عسكرية وأوقعنا خسائر في صفوفه تقدر بـ400 عنصر".

ودعا المالكي المنظمات الأممية وغير الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين في المدينة.