عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كشف مصدر مُطلع داخل نادي الزمالك الحقيقة كاملة حول تعثر المفاوضات بين المغربي أشرف بن شرقي وبين مسئولى القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن اللاعب المغربي رفض بشكل قاطع تحمل الضرائب، ويريد وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في أي وقت.





وأضاف، اللاعب تم عرض عقد جديد له يتضمن ارتفاع القيمة المالية عن السنوات الماضية إلا أنه رفض القيمة الموضوعة واراد زيادتها.





وحول موقف الزمالك من هذه المشكلات أكد المصدر أن مسئولى القلعة البيضاء سيقومون ببيعه خلال الفترة المقبلة في حالة إصراره على هذا الاتفاق.





جدير بالذكر أن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للزمالك.